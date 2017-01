Gladde wegen: 32-jarige man komt om na slippartij op E17 in Zele

Ondanks de waarschuwingen voor gladde wegen worden er zaterdag toch heel wat ongevallen op de weg gemeld. Op de E17 in Zele kwam een 32-jarige man om het leven na een slippartij. In Nederland is de situatie op de weg nog veel erger, met al bijna 200 ongevallen voor 7.30 uur.

De man verloor zaterdagochtend rond half zeven de controle over het stuur van zijn bestelwagen en kwam in de snelwegberm terecht. De brandweer kon het 32-jarige slachtoffer nog uit de wagen bevrijden, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Door de lichte sneeuw en motregen die zaterdag verwacht wordt, is er overal gevaar voor gladde wegen en voetpaden. Dat meldt het KMI. Er wordt ook gewaarschuwd voor CO-intoxicatie.

De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer waren de hele nacht op pad om de wegen vrij te houden. In totaal werd er ruim 1.500 ton zout gebruikt. Ondanks de preventieve strooibeurten kunnen de wegen er nog gevaarlijk glad bijliggen. De winterse neerslag spoelt immers het preventief gestrooide zout van de weg waardoor bijkomende strooiacties na of tijdens de doortocht van de winterse neerslagzone nodig zullen zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft ook zaterdagochtend gladheidsbestrijdingsmiddelen gebruiken om de autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen vrij te maken. Maar het blijft dus oppassen geblazen. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruikers aan om niet noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen. Indien men toch de baan op gaat, houden weggebruikers best rekening met de toestand van de weg en passen ze hun rijstijl aan.

De meest actuele verkeerssituatie kan worden geraadpleegd op de site van het Vlaams Verkeerscentrum: www.verkeerscentrum.be.

CO-intoxicatie

Het KMI waarschuwt daarnaast ook voor CO-intoxicatie. Het signaleert ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Symptomen als ‘hoofdpijn’ of ‘neiging tot braken’ mogen niet worden genegeerd want ze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.

Situatie in Nederland: bijna 200 ongelukken

In Nederland is de situatie op de weg nog veel slechter: in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn talloze ongelukken gebeurd door de gladheid die het gevolg is van sneeuw en ijzel. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) stond de teller rond 7.30 uur op bijna 200 aanrijdingen.

Rond 4 uur schaarde een vrachtwagen op de A4 richting Amsterdam. Even later reed daar een personenauto tegenaan. Twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt. Bij knooppunt Westpoort was de verbindingsweg tussen de A10 en de A5 uren afgesloten nadat een bestelbus spinnend tot stilstand was gekomen.

De VID meldde kort voor 6 uur ook ongelukken in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Friesland. Op de A59 kantelde een vrachtwagen die daarna in brand vloog. De A16 richting Rotterdam is dicht bij het knooppunt Zonzeel na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto.

Op de A58 tussen de knooppunten De Stok (Roosendaal) en Princeville (Breda) zijn zo veel schuivers en glijpartijen geweest dat de weg over een afstand van meer dan twintig kilometer mogelijk helemaal dicht gaat, omwille van de veiligheid.

Behalve het wegverkeer, heeft in Nederland ook het treinverkeer last van het winterweer. Op verschillende trajecten rijden er geen treinen, onder meer tussen Vlissingen en Roosendaal.

Het weer de komende dagen

Zaterdag wordt een bewolkte dag met in het noordwesten van het land eerst aanvriezende regen of lokaal nog lichte sneeuw, vanaf het westen langzaam overgaand in lichte regen of motregen. In het zuidoosten valt er eerst lichte sneeuw en later aanvriezende lichte regen.

De maximumtemperaturen liggen tussen -3 graden in de Hoge Ardennen, rond 1 à 2 graden in het centrum en 7 graden aan zee. Er waait een matige zuidwestenwind, aan zee ruimend naar noordwest.

Zaterdagavond en -nacht wordt het nevelig of mistig met af en toe motregen. De minima, die ‘s avonds worden genoteerd, liggen tussen -3 graden in de Ardennen, rond 1 graad in het centrum en 6 graden aan de kust. In de loop van de nacht wordt het in het binnenland een paar graden zachter.

Zondagochtend is het overwegend grijs met nevel, mist en laaghangende bewolking waaruit wat motregen kan vallen. De maxima liggen rond 8 graden aan de kust, rond 5 à 6 graden in het centrum en tussen 1 en 4 graden in de Ardennen. De wind waait eerst zwak tot matig uit noordelijke richtingen en wordt later zwak en veranderlijk.

Maandag blijft het overwegend droog maar grijs met nevel en lage bewolking. Maandagnacht trekt een storing van west naar oost over het land met op de meeste plaatsen regen maar ten zuiden van Samber en Maas (smeltende) sneeuw.

Dinsdag is het nog enige tijd regenachtig in het zuiden van het land met op de hoogten (smeltende) sneeuw. In de loop van de dag wordt het droger met opklaringen.

Woensdag verwachten we lichte regen of motregen. Donderdag en vrijdag vallen er geregeld regen of buien.

Van maandag tot donderdag liggen de maxima in het centrum tussen 4 en 8 graden; vrijdag wordt het minder zacht. Er waait een westelijke tot noordwestelijke wind. Enkel in de Ardennen kan het vriezen.