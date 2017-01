Verdachte schietpartij Fort Lauderdale vertelde FBI dat hij stemmen hoorde

Esteban Santiago, de verdachte van de schietpartij van vrijdag op de luchthaven van Fort Lauderdale in Florida, meldde zich enkele maanden geleden bij de FBI waar hij verklaarde dat hij stemmen hoorde in zijn hoofd. De 26-jarige man is volgens functionarissen een Irak-veteraan die in augustus ontslagen werd bij de Alaska National Guard nadat hij gedegradeerd werd, aldus de media.

Santiago meldde zich volgens functionarissen enkele maanden geleden in de kantoren van de FBI in Anchorage (Alaska), waar hij meldde dat hij stemmen hoorde in zijn hoofd. Sommige van de stemmen vertelden hem dat hij terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) moest vervoegen. Hij liet zich vrijwillig opnemen in het ziekenhuis voor een psychologische evaluatie, klinkt het.

Bij de schietpartij in de bagagezaal van Hollywood International Airport kwamen vijf mensen om en raakten dertien anderen gewond. De verdachte, die naar alle waarschijnlijkheid alleen handelde, wachtte daarop de politie op, die hem arresteerde.

De media verklaarden in eerste instantie dat de man vanuit Canada naar Fort Lauderdale was gevlogen, maar de Canadese autoriteiten lieten ondertussen weten dat er geen Canadese connectie was en dat de man volgens functionarissen vanuit Anchorage via Minneapolis naar Fort Lauderdale was gevlogen.

Wapen op het vliegtuig

De dader had zijn tas opgehaald en in de toiletten zijn wapen geladen. Reizigers mogen op het vliegtuig wapens meenemen, zolang die niet geladen zijn, in een stevige doos zijn gestoken en in de ingecheckte bagage zitten, aldus de Transportation Security Administration aan de krant Washington Post. Ook munitie mag mee op het vliegtuig, maar ook enkel in de ruimbagage.

Het is nog niet bekend of er een terroristisch motief achter de schietpartij zat.

Na het incident werd een groot deel van de vluchten naar de luchthaven omgeleid en werd het vliegveld, dat dagelijks 80.000 tot 100.000 reizigers over de vloer krijgt, gedeeltelijk geëvacueerd. Sommige passagiers moesten uren wachten op het tarmac alvorens ze het vliegtuig mochten verlaten.