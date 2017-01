“Hij is als een zoon voor ons”

Afscheid nemen bestaat niet, zong Marco Borsato. Voor het Genkse gastgezin Van Vlierden was het tijdens de feestdagen helaas de harde waarheid. Moeder Marleen (54), vader Theo (63) en zoon Christophe (22) namen afscheid van Wilfred Ndidi, die naar de Engelse kampioen Leicester verhuist. “We zijn er zeker van dat het contact zal blijven”, klinkt het in koor.

“Begin 2014 streek Wilfred hier neer voor een proefperiode van drie maanden. Hij had alleen een grote sportzak bij zich. In december tekende hij als 18-jarige zijn eerste contract. Hij had tijdens ...