Driekoningenfeest in woonzorgcentrum Beversthuis

Bilzen - Het einde van de kerstperiode werd in Woonzorgcentrum Beversthuis in Beverst ingeluid met een geanimeerd Driekoningenfeest. “We hebben het verhaal van de koningen Melchior, Balthasar en Caspar verwerkt met het Driekoningen liedje, uiteraard het verhaal en een stukje geheugentraining”, verduidelijkt animatrice Ellen Clijsters.

Behalve dat er aan elke bewoner nog een cadeautje werd uitgedeeld, was er natuurlijk driekoningenkoek met koffie die werd uitgedeeld door de drie wijzen. “Heerlijke suikerkoek.”, lacht Lucie Meeuwissen (85). “Het verhaal is ook heel mooi gebracht. Vroeger was Driekoningen een belangrijk feest. De kinderen gingen meestal in groepjes van drie langs de deuren, ik ben zelf ook een paar keer mee op pad geweest”, haalt Irene Meganck (91) herinneringen op aan vroeger.