Achelaar (29) sterft jaar na aanval met zoutzuur door ex

Mark Van Dongen (29), de Achelaar die een jaar geleden door zijn Britse ex-vriendin uit wraak met zoutzuur werd overgoten, is op tweede nieuwjaarsdag overleden. Een maand eerder was Mark nog vanuit Groot-Brittannië naar het Mariaziekenhuis in Overpelt overgebracht. De twintiger leverde ruim vijftien maanden een moedige strijd tegen de verwondingen die hij door het zoutzuur had opgelopen. Eind april start in Bristol het proces tegen de vrouw die Marks verwondingen veroorzaakte. “Daarvoor moet mijn vader acht weken in Engeland verblijven”, zegt Marks broer Bart.