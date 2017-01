In de Euromillions Volley League heeft Maaseik Zoersel met 0-3 geklopt. Het blijft tweede in de stand, op een punt van Roeselare.

Maaseik nam de match meteen in handen. In de tweede set zorgden Maan en Bruno direct voor een 3-11-kloof, Gonzalez voor de 8-16. In de derde set zette Bruno de zevende matchbal om in winst.

