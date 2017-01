Luc Coene behoedde ons land voor een systeemcrisis

Vrijdag raakte bekend dat Luc Coene op 69-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van huidkanker. Nu kunnen we ons best voorstellen dat de naam van Luc Coene niet meteen een belletje doet rinkelen bij wie de dagelijkse politiek niet op de voet volgt, hij was wel een van de zwaargewichten van de Belgische politiek. Vooral dan achter de schermen, de laatste jaren ook voor de schermen als gouverneur van de Nationale Bank.

Na zijn studies maakte Luc Coene carrière bij de Nationale Bank, het IMF en de Europese Commissie om in 1985 in de politiek te stappen als adjunct-kabinetschef van Frans Grootjans en daarna Guy Verhofstadt toen die eerst minister van Begroting en daarna eerste minister werd. Ook toen Guy Verhofstadt in de oppositie belandde, was Luc Coene nooit ver weg. Ze vormden zowat dertig jaar een duo. Guy Verhofstadt druk pratend, gesticulerend en zich opwindend op de voorgrond. Luc Coene de rust zelve en minzaam lachend op de achtergrond om al die opwinding van zijn formele baas die hij vaak moest afremmen om erger te voorkomen. Maar samen zorgden ze er wel voor dat heel politiek België er zich eindelijk van bewust werd dat de overheidsfinanciën moesten gesaneerd worden en dat er hervormingen nodig waren om de concurrentiepositie van ons land veilig te stellen.

Tussen de twee ministerschappen van Guy Verhofstadt was Luc Coene gecoöpteerd senator voor Open Vld. Gezien zijn ervaring als kabinetschef, werd veel van hem verwacht. Het werd niets. Omdat politici ook naar feesten moeten gaan en met iedereen pinten moeten drinken, iets wat hij maar niets vond.

Na het vertrek van Guy Verhofstadt uit de Wetstraat, keerde Luc Coene terug naar de Nationale Bank. Eerst als vice-gouverneur vanaf 2003 en vervolgens als gouverneur vanaf 2011. In die functie nam hij geen blad voor de mond en waarschuwde hij de opeenvolgende regeringen meermaals voor de gevolgen van hun beleid. Het werd hem niet in dank afgenomen, van zijn voorganger was men meer omzwachtelde boodschappen gewoon. Maar hij hield vol omdat hij het zijn plicht vond.

Het meest van al moeten we ons Luc Coene herinneren om zijn rol die hij in 2008 speelde na het uitbreken van de bankencrisis. Samen met toenmalig eerste minister Yves Leterme werkte hij dag en nacht aan oplossingen voor de noodlijdende Belgische banken Fortis, Dexia en KBC. Hij behoedde ons land toen voor een systeemcrisis.

Luc Coene was, om het met de woorden van VBO-topman Pieter Timmermans te zeggen, “een inspirerende man die bakens durfde verzetten, problemen benoemde en oplossingen aanbracht.”