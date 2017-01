Limburg United zet nieuwe jaar goed in met overwinning tegen Aalstar

Limburg United nam het vrijdagavond in eigen huis op tegen Okapi Aalstar. Na een gelijkopgaande eerste helft, kon Limburg United in het derde kwart voor het eerst afstand nemen van de ploeg uit Aalst. De Oost-Vlamingen kwamen in het vierde kwart terug wat dichterbij, maar Limburg United slaagde erin een kloofje te behouden. Uiteindelijk werd het 90-83.

Eindstand quarter 1: 22 - 22 #limutd — Hubo Limburg United (@LimUtd) 6 januari 2017

Eindstand quarter 2: 45 - 46 #limutd — Hubo Limburg United (@LimUtd) 6 januari 2017

Eindstand quarter 3: 70 - 66 #limutd — Hubo Limburg United (@LimUtd) 6 januari 2017