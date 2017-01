Amerikaans rapport: Poetin maakte door hacking Trump Amerikaanse president

Brussel - Het Amerikaanse Departement van Nationale Informatie (DNI) heeft vrijdag een rapport openbaar gemaakt waarin de veronderstelde hackingpraktijken bij de Democratische partij tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne volledig op het conto van de Russische president Vladimir Poetin worden geschreven.

Ook de motieven van de Russische leider zijn de Amerikaanse inlichtingendiensten niet onbekend: Poetin wou de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton een hak zetten en, ergo, president-elect Donald Trump een handje toesteken, zo luidt het. Het is niet duidelijk of het rapport ook enig bewijsmateriaal in die richting bevat.

Trump: “Hacking had geen invloed op verkiezing”

Ook een ontmoeting met de geheime diensten heeft Trump echter niet op andere ideeën gebracht. De Republikein blijft bij zijn standpunt dat de veronderstelde hackingpraktijken géén invloed hebben gehad op de verkiezingsgang.

De stelling van de geheime diensten, als zouden Russen/Rusland/president Poetin zelf achter de cyberaanvallen hebben gezeten, onderschrijft hij evenmin.