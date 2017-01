Schietpartij luchthaven Florida: opmerkelijke bekentenis opgepakte dader

Brussel - Een schutter heeft om 13u lokale tijd het vuur geopend in de Fort Lauderdale Airport in Florida. Er werd vrij snel een verdachte opgepakt: Esteban Santiago. De man werd in 1990 geboren in New Jersey en had een militair paspoort bij. Voorlopig is er sprake van vijf dodelijke slachtoffers. Daarna ontstond opnieuw paniek na berichten van een tweede schutter, maar die bleken fout.

Momenteel zou alles weer rustig zijn in Terminal 2 en 3, waar de schoten gevallen zouden zijn. Alle mensen die er aanwezig waren, werden meteen geëvacueerd en samengebracht buiten de gebouwen van de luchthaven. In alle andere gebouwen moet iedereen binnen blijven. Dat meldt Ari Fleischer, de voormalige persverantwoordelijke van president G.W. Bush. Vluchten konden eerst nog vertrekken en landen maar later werd er een stop gezet op de vluchten die moeten vertrekken.

De schutter zou volgens NBC News opgepakt zijn, wat iets later bevestigd werd door de lokale politie. De politie ging aanvankelijk ook uit van één schutter, een man.

Volgens een ooggetuige kwam de man simpelweg de baggageruimte binnen om daarna in het wilde weg te beginnen schieten. “Hij was kalm, héél kalm. Hij schoot zo’n 24 keer en had echt niet de intentie om nog weg te komen. Hij was ergens tussen de 1m70 en 1m80 groot en 75kg zwaar. Hij was slank en had donker haar.”

Uiteindelijk bleek het te gaan om Esteban Santiago. De man werd in 1990 geboren in New Jersey en had een militair paspoort bij. Het is voorlopig gissen naar zijn motief. Santago schoot drie magazijnen leeg en ging daarna op een stoel zitten tot de politie hem in de boeien sloeg. De man zou via Alaska naar Canada gevlogen zijn en dan verder naar Florida. Hij zou een wapen uit een gecontroleerde zak gehaald hebben, dat hij geladen heeft op het toilet.

Volgens CBS News zou hij twee maanden terug het politiebureau van Anchorage dat de federale overheid hem dwong om IS-video's te bekijken. Daarop zouden agenten hem naar een psychiatrisch ziekenhuis gestuurd hebben. Wat Santiago daarna deed, is niet bekend.

.@CNN releases photo of suspected FLL airport shooter Esteban Santiago pic.twitter.com/8d9Etweq70 — WSVN 7 News (@wsvn) 6 januari 2017

Tweede schutter?

Later werd een man opgepakt nadat er volgens Amerikaanse media een tweede incident plaatsvond nabij een garage van de luchthaven. Daarna ontstond opnieuw paniek terwijl verschillende agenten met hun wapen in de hand iedereen aanmaanden om op de grond te gaan liggen. Een tweede ‘actieve schutter’ zou zich verborgen hebben in de luchthaven.

Dat kon echter niet bevestigd worden door de burgemeester van Broward County. De sheriff ontkende deze berichten nadien met klem. Er was geen tweede schutter. Alles zou het gevolg geweest zijn van een haastige evacuatie. Ook de man die opgepakt werd, zou niet te maken hebben met het schietincident.

Vijf doden

Er is voorlopig sprake van vijf dodelijke slachtoffers en dertien gewonden. Dat werd bevestigd door de sheriff. Er werd ook een foto gemaakt van een man die hevig bloedde. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, samen de andere gewonden. Op de Fort Lauderdale–Hollywood International Airport nemen dagelijks zo’n 79.000 mensen een vlucht.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 januari 2017

Shooting reported at Ft. Lauderdale airport in Florida Airport Evacuated. pic.twitter.com/w0TIwb2dtU — Darl van Dijk (@Lastcombo) 6 januari 2017

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 januari 2017