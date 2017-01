Moderne dieselauto’s stoten tien keer meer giftige stoffen uit dan vrachtwagens

Nieuwe Europese data tonen aan dat moderne dieselauto’s tot tien keer meer giftige stoffen uitstoten dan vrachtwagens en bussen. Het grote verschil in de uitstoot van stikstofoxide NOx schuilt in de striktere testen die gelden voor zware voertuigen in de EU. De uitstoot van personenvoertuigen blijkt in de realiteit veel hoger te liggen dan tijdens testen in het labo.

Volgens wetenschappers van de International Council on Clean Transportation (ICCT), de organisatie die ook het gesjoemel bij Volkswagen blootlegde, stoten dieselwagens op de weg tot zes keer meer uit dan tijdens testen in het labo. Personenwagens die voldoen aan de strengste Europese normen voor dieselmotoren, de zogenaamde Euro 6-norm, zouden onder reële omstandigheden 500 milligram NOx per kilometer uitstoten.

Bij vrachtwagens blijft dat beperkt tot 210 milligram per kilometer. Rekening houdend met het feit dat bussen en vrachtwagens zwaardere motoren hebben en meer diesel per kilometer verstoken, zegt het ICCT dat dieselauto’s tot tien keer meer NOx per verbruikte liter diesel uitstoten.

Strengere, realistischere testen

De uitstoot van NOx is verantwoordelijk voor tienduizenden doden per jaar in Europa. Daarom dringt de ICCT erop aan dat metingen van de uitstoot van personenwagens niet langer in labo’s maar wel in het echte verkeer plaatsvinden.

Momenteel zijn de testen van personenwagens in de EU beperkt tot het meten van de uitstoot van prototypes in een labo. Vrachtwagens en bussen daarentegen moeten sinds 2013 getest worden door mobiele testapparatuur, waarmee willekeurig gekozen voertuigen getest kunnen worden in realistische omstandigheden.

Vanaf september zal de EU de manier waarop de uitstoot van personenvoertuigen wordt getest veranderen. Het is de bedoeling dat ook daar gebruik wordt gemaakt van mobiele testapparatuur bij wagens die zich gewoon in het verkeer begeven.

Toch waarschuwt Peter Mock, de directeur van ICCT, dat de producenten nog steeds een speciaal uitgekozen prototype mogen gebruiken voor die testen. “Het zou veel beter zijn als de uitstoot wordt gemeten van gewone auto’s die worden gebruikt door klanten”, zegt Mock.