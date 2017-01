Amerikaanse bedreigt loterijmedewerkers met de dood “omdat ze meerdere keren verloor”

In de Verenigde Staten heeft een vrouw ermee gedreigd om medewerkers van de staatsloterij te vermoorden omdat ze verschillende keren verloor. Volgens Towanda Shields, de dame in kwestie, is er een samenzwering tegen haar. Ze besloot daarop de medewerkers van de staatsloterij te stalken met telefoontjes en voicemailberichten, meldt The Washington Post.

De organisatie kloeg eerst over een ‘lastige klant’, maar dat escaleerde al snel en eindigde in heuse scheldtirades, gaande van intimiderende tot seksueel expliciete bedreigingen. De politie gaat samen met de autoriteiten in Florida de vrouw arresteren.