Charleroi herenigt gouden duo Harbaoui-Remacle

Charleroi - Hamdi Harbaoui (32) en Jordan Remacle (29) versterken de rangen van Charleroi. Dat hebben de Carolo’s vrijdag bekendgemaakt op Twitter.

Hamdi Harbaoui wordt voor zes maanden uitgeleend en paars-wit blijft een groot deel van zijn salaris betalen. Remacle mocht dan weer gratis weg bij 1B-club Antwerp.

Zo herenigt Charleroi een gouden duo met als doel Play-off 1. In 2013 werd Harbaoui Belgisch topschutter bij Lokeren met Remacle aan zijn zij, in 2010 werd Leuven kampioen in tweede klasse toen het duo Harbaoui-Remacle een voet had in 45 treffers.

Harbaoui is heel tevreden na de winterstop voor Charleroi te kunnen aantreden, onder RSCA-coach René Weiler kwam hij niet meer aan spelen toe. “Ik zal mijn uiterste best doen om Charleroi naar de verhoopte plek in het klassement te brengen”, aldus de spits in een filmpje dat door de Henegouwers getweet werd. “De maand januari is goed gevuld. Ik hoop nu een goede voorbereiding op de tweede seizoenshelft af te werken.”

Remacle: “Samen al mooie periodes achter de rug”

“Samen hebben Harbaoui en ik al mooie periodes achter de rug. Hopelijk kunnen we dat hier herhalen, en misschien zelfs nog beter doen”, verklaarde rechtsbuiten Ramacle, die bij Antwerp eveneens op een zijspoor beland was. Hij ondertekende een contract van zes maanden met optie. “Het is perfect voor mijn aanpassing en om fysiek in orde te geraken dat ik hier al ben voor de winterstage.”

“Ik ben tevreden dat er twee spelers met kwaliteiten erbij komen en dat de transfers vroeg in de mercato afgerond werden”, zei Charleroi-coach Felice Mazzu. “Tijdens de stage kunnen we al met hen werken, ik hoop dat de integratie vlot zal verlopen.”

Charleroi is met 34 punten terug te vinden op de zesde plaats in de Jupiler Pro League.