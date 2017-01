Een vader uit het Waalse Ougrée (Seraing) heeft zich vrijdag rond 16 uur aangegeven bij de politie. Hij gaf daar te kennen zijn kind van 3 jaar oud te hebben vermoord.

De man bood zichzelf aan in het politiekantoor van Ans. De feiten zouden zich afgespeeld hebben in Ougrée (Seraing). De onderzoeksrechter is met de zaak bezig, meldt het parket van Luik.

Meer details zijn voorlopig niet bekend.