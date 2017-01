Trouwe honden wijken niet van baasje en rijden mee naar het ziekenhuis

Het is al langer bekend dat de hond de beste vriend van de mens is, maar het wordt nog maar eens bewezen door deze opmerkelijke beelden. Een Peruaanse man stootte enkele weken geleden zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Zijn twee honden waren echter niet van plan om hem alleen te laten gaan en besloten mee te rijden met de ambulance en weken geen moment van zijn zijde.

Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe de honden zich duidelijk zorgen maken over de toestand van hun baasje. Ze springen en sprinten om de gewonde man te kunnen volgen, likken zijn gezicht tijdens de rit in de ambulance en springen in zijn bed in het ziekenhuis. De man moest worden weggevoerd omdat hij het bewustzijn had verloren nadat hij in een dronken bui zijn hoofd had gestoten. Het is niet duidelijk of alles is goed gekomen met de gewonde kerel, maar hij werd laatst in het ziekenhuis gezien terwijl hij samen met zijn trouwe viervoeters wachtte op verzorging.