“Meer dan 30.000 amfibieën veilig overgezet in 2016”

Hasselt -

Het afgelopen jaar hebben in Limburg 30.780 dieren dankzij de paddenoverzetten veilig de overkant van de weg bereikt. Via Natuurpunt werden in twintig Limburgse gemeenten 27 van die acties georganiseerd. Daarbij werden ook 1.358 verkeersslachtoffers gevonden. “Het zijn vooral de gewone padden die in de emmers vallen. Maar er zaten ook bruine kikkers, alpenwatersalamanders en zelfs heikikkers bij”, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. De paddentrek start meestal begin maart.