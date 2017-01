“Ik voorspel een topjaar voor Noliko Maaseik”

Maaseik - De Maaseik-garde kreeg welgeteld vier dagen vrij na de kwalificatie voor de bekerfinale. “Vanavond moeten we weer aan de bak tegen VC Amigos Zoersel”, zegt teammanager Ivo Rutten. De Kinrooienaar is de grote toeverlaat van de spelers: “Ze verdienen alle comfort en mogen niets tekortkomen."

“Ik voorspel dat 2017 geweldig wordt. Helemaal top”, kijkt Ivo Rutten alvast vooruit. “We hebben met trainerszoon Ivan Castellani en de Est Nommistu extra ijzers in het vuur. Allebei op de hoofdaanval. Castellani raakt nu snel verlost van een lang aanslepende schouderblessure. Ook Nommistu komt tot ontbolstering. Onze jonge Est speelt voor het eerst in het buitenland: een hele aanpassing. Zijn elleboogblessure is bijna verleden tijd.”

Comfort

Ivo Rutten heeft als teammanager een ruim takenpakket. “Het ideale comfort scheppen voor de spelers, dat is mijn hoofdtaak. Zo werk ik een vervoerplan uit voor de uitwedstrijden. Wie rijdt met wie? We plaatsen slechts twee spelers per auto, dat is een oud idee van Vital Heynen, nooit in dezelfde bezetting. Goed voor de sociale mix. Alleen Anders Mol heeft geen rijbewijs en een auto staat niet in het contract van Nommistu, die gelukkig soms mag beschikken over de auto van Skladany. Zelf ben ik chauffeur voor de trainersstaf. En Wout Wijsmans vervoert het management.”

Ook wat betreft de huisvesting van de spelers heeft Rutten een uitgekiend plan klaar. “We oordelen vanuit de praktische kant. Zo woont Nommistu naast Skladany. De trainer leeft in hun buurt. Colson en Vigil hebben een eigen appartement in hetzelfde blok. Mol en Wolanski hokken samen op één appartement, met drie slaapkamers, goed voor wat privacy. De rest leeft meer verspreid in de stad.”

Geen sterallures

Volgens Ivo Rutten is de sfeer in de groep uitstekend. “Het plezier straalt ervan af. Geen kapsones, geen sterallures. Vigil, Colson, Bontje en Dumont brengen goeie humor. Jelte Maan is de voorbeeldige kapitein. Als het glad is op de weg, verwittigt hij iedereen per sms. Wolanski, Mol, Rychlicki en Nommistu zijn leergierig. Ivan Castellani werkt hard aan zijn terugkeer. Santucci is de beste libero in de League, Skladany een sterke spelverdeler. En Nicolas Bruno is een toonbeeld van discipline.”

“Zo maken we een kans in de beker en het kampioenschap”, oppert Rutten. “We hebben Roeselare al geklopt in de League Cup: 2-3. We verloren nipt in competitie na een barslechte arbitrage: flagrant tegen ons. Het zegt genoeg, dat de scheids in kwestie een week later volledig is gestopt.”