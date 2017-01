Aanvoerder Hans Vanwijn maakt comeback na drie maanden blessureleed

Hasselt - In de eerste wedstrijd van 2017 beschikt Hubo Limburg United over de volledige kern. Een primeur voor dit seizoen. Hans Vanwijn staat vanavond voor het eerst sinds 15 oktober opnieuw tussen de lijnen. Tegenstander is Okapi Aalstar. De eerste van drie opeenvolgende wedstrijden tegen de Ajuinen, want volgend weekend volgt er een heen- en terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België.

“Het is de eerste keer dat ik zo lang aan de kant heb gezeten”, aldus Hans Vanwijn. “Al vrij snel werd het duidelijk dat de revalidatie minstens drie maanden ging duren. Uiteindelijk is alles zoals verwacht verlopen en ben ik sinds maandag voluit aan het meetrainen. Natuurlijk heb ik nog een beetje last, maar ik zit toch al aan 80% van mijn capaciteiten. Tegen eind deze maand zal ik helemaal fit zijn.”

De blessure kwam voor jou op het meest ongelukkige moment van je carrière. Als Rookie van het jaar kreeg je de gelegenheid om je in Europa te bewijzen.

Vanwijn: “Absoluut. Het gebeurde vlak voor de allereerste Europese wedstrijd, maar je kan daar niets aan doen. Het seizoen is nog lang. Als we de play-offs kunnen halen, heb ik nog vijf en misschien zelfs zes maanden om mij te tonen. Ik zal mijn best doen, maar waarschijnlijk zal ik een jaar later naar het buitenland trekken.”

Hoe zwaar is dit mentaal voor je geweest?

“De eerste dagen dacht ik dat het wel zou meevallen, maar als je dan dagelijks naar de training komt kijken, wordt het wel zwaar. Langs de ene kant hebben deze drie maanden erg lang geduurd, maar aan de andere kant had ik ook nood aan rust. Door de campagne met de nationale ploeg had ik geen vakantie in de zomer. Je voelt wel dat je dagelijks vorderingen maakt. Dat verzacht het allemaal een beetje.”

Ondertussen moest je toekijken hoe je ploeg niet meer kon winnen.

“Het enige wat ik kon doen, is ze blijven aanmoedigen. Nu ik er opnieuw bij ben, voelen we inderdaad wat meer druk om beter te spelen. Die was er ook toen Jerime Anderson terugkeerde. Jerime zorgde voor een eerste frisse wind waardoor we wonnen tegen Luik en Leuven, maar dat waren twee tegenstanders die we absoluut moesten kloppen. We verloren de laatste twee wedstrijden in Charleroi en Oostende, maar dat zijn twee heel sterke tegenstanders. Dat geldt ook voor Aalst en Antwerp. Het zal niet van één of twee spelers afhangen, maar alle spelers zullen beter moeten presteren als we willen stijgen in het klassement.”

Aalst is nog altijd het zwarte beest. Verandert dit nu jullie met Anderson en Lodwick over twee belangrijke ex-Okapi pionnen beschikken?

“Het zijn andere ploegen. Deze competitiematch is belangrijk om vertrouwen op te doen voor het bekerweekend. We hebben een mooie kans om ons voor de finale te plaatsen. Dat kan je seizoen volledig veranderen. Jerime en Abe kunnen ons wel wat tips geven, maar we kennen Aalst allemaal omdat we er al een paar keer tegen gespeeld hebben. Seth Tuttle zal sterkhouder Tofi uit de match moeten houden, maar met hun spelverdelers hadden we het in de vorige wedstrijd ook moeilijk.”