Heusden-Zolder -

Veertig jaar na ‘Rumours’ start vrijdag in de Muze in Heusden-Zolder de tournee waarmee zeven artiesten een eerbetoon willen brengen aan Fleetwood Mac. De muzikanten, voornamelijk Limburgers, brengen hits als ‘Go your own Way’ en ‘The Chain’. Ze zullen in heel Vlaanderen aan het werk te zien zijn.