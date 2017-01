Dennis Black Magic op weg naar vrijspraak in zaak van inbraak

Hasselt - Een maand na zijn vrijlating uit de gevangenis is Dennis Burkas (42) alias Dennis Black Magic donderdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verschijnen. Aanleiding was een klacht met burgerlijke partijstelling van een cipierskoppel. Ze wezen de pornokoning als organisator van een inbraak in hun Hasseltse woning in 2012.

De inbraak vond op 16 oktober 2012 plaats in de Populierenstraat in Hasselt. “En het was geen klassieke inbraak,” zegt meester Roel Driessen. “Alles was overhoop gehaald en er was veel schade aangericht, ...