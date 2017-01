Politiek en smeergeld mogen nooit met elkaar samengaan

Dirk Van der Maelen, de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate, wil dat er een onderzoeksrechter wordt aangesteld in deze zaak met een Frans en een Belgisch luik. In Frankrijk zitten twee onderzoeksrechters op deze zaak. Hun onderzoek toonde aan dat Catherine Degoul, de advocate van de Kazakse zakenman Patokh Chodiev, 5 miljoen euro aan cash geld van Zwitserland naar Frankrijk bracht met de hulp van een koerier. Diezelfde koerier ontmoette Catherine Degoul ook twee keer in een advocatenkantoor in Brussel, waar hij de opdracht kreeg om omslagen met geld aan bepaalde personen te overhandigen. Wanneer dat juist gebeurde en aan wie hij die omslagen moest bezorgen is onduidelijk. Daarom een onderzoeksrechter.

Voor een goed begrip, het onderzoek door de onderzoeksrechter staat volledig los van het onderzoek door de parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate. Die onderzoekt hoe Chodiev en zijn kompaan Ibrahimovic de Belgische nationaliteit konden krijgen. Waarom de afkoopwet voor fiscale fraudeurs genre Chodiev via een amendement op de wet van het bankgeheim in een recordtempo door het parlement werd gejaagd. En hoe het mogelijk was dat de Brusselse procureur-generaal en advocaat-generaal een minnelijke schikking sloten met Chodiev op een ogenblik dat de afkoopwet nog met haken en ogen aan elkaar hing en daarom niet mocht gebruikt worden van toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck.

De vraag van Dirk Van der Maelen naar een onderzoeksrechter is meer dan terecht. Hij kan volledig onafhankelijk opereren. De parketmagistrate die nu nog op de zaak zit, kan dat niet. Zij valt uiteindelijk onder de bevoegdheid van de minister van Justitie en moet verantwoording afleggen aan haar Brusselse procureur-generaal en advocaat-generaal die de betwistbare minnelijke schikking met Chodiev sloten. Mocht er een onderzoeksrechter komen, dan houdt dit wel in dat Dirk Van der Maelen en de onderzoekscommissie Kazachgate extra zullen moeten opletten dat hun onderzoek niet interfereert met dat van de onderzoeksrechter. Is dat wel het geval, dan is het risico groot dat Chodiev en eventueel betrokken politici vrijuit gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat Dirk Van der Maelen, hierin trouwens bijgestaan door een magistraat, dat zal voorkomen. Een ander risico is dat de parlementaire onderzoekscommissie misschien niet tot op het bot wil gaan omdat dit de regering Michel in gevaar kan brengen. In het dossier zijn immers al de namen van bekende MR- en CD&V-politici gevallen. Ook hier vertrouwen we op de kunde en het doorzettingsvermogen van Dirk Van der Maelen. Politiek en smeergeld zijn zaken die nooit met elkaar mogen samengaan.