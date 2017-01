Trump bedreigt Toyota: “Bouw fabriek in de VS of betaal grote invoertaks”

Toyota wil volgens Trump vanuit Mexico onder meer Corolla’s maken voor de Amerikaanse markt. “No way!” zo twitterde hij in een reactie daarop. “Bouw de fabriek in de VS of betaal grote invoertaks.”

Het Japanse autobedrijf gaf na de tweet geen inhoudelijk commentaar, maar benadrukte in een verklaring wel uit te kijken naar een samenwerking met de nieuwe Amerikaanse regering.

Eerder werden Toyota’s Amerikaanse branchegenoten General Motors en Ford ook al op de korrel genomen door Trump. Ford besloot vervolgens eerder deze week af te zien van plannen voor de bouw van een productielocatie in het Mexicaanse San Luis Potosi.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.