Autoherstelplaats vat vuur

Beringen - Langs de Turfstraat in Beverlo bij Beringen is donderdagavond brand uitgebroken in een autoherstelplaats achter een woning. Brandweerpost Beringen kreeg de vlammen in snel onder controle. De schade bleef beperkt.

“Het vuur is kort na 19 uur ontstaan, vermoedelijk na problemen met een kacheltje,” zegt luitenant Geert Wouters van brandweerzone Zuid West Limburg. “Toen wij ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen plaatselijk door het dak uit. Gelukkig konden we het vuur langs twee zijden aanvallen, en kregen we de brand daardoor snel onder controle. Rondom de kachel is alles weggebrand, daardoor heeft ook de constructie van de hangar wat geleden. Maar voor het overige konden we de schade beperken. Niemand raakte gelukkig gewond.”