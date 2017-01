Brecht (9) liet haar 2,5 jaar lang groeien voor kankerpatiënten

Hasselt / Corswarem -

Brecht Bottu (9) uit Corswarem bij Jeuk, net over de taalgrens, heeft woensdag zijn lange haar laten knippen in Hasselt. Is dat nieuws? Ja. Brecht liet 2,5 jaar zijn haar groeien om het te schenken aan kankerpatiënten die geen pruik kunnen kopen. Daarvoor trotseerde hij pestkoppen en pijnlijke haarknopen. Opmerkelijk voor een kind. “Soms zeiden ze dat ik een meisje was. Dan zei ik altijd: ‘Nee! Ik spaar mijn haar voor mensen die ziek zijn en geen haar meer hebben.’ Soms stopten ze dan. Maar die van het zesde niet.”