"Basje echt moeten afgeven toen hij zijn organen afstond"

Genk - We kennen hem ondertussen allemaal: Bas, de stoere strijder. Het elfjarige jongetje uit Genk werd bekend door met veel moed over zijn nakende harttransplantatie te vertellen in het VTM-programma ‘Cathérine’. In maart ging het echter mis toen Bas eindelijk een donorhart kreeg. Zijn lichaam stootte het hart tijdens de operatie af. Ann Baptist, zijn mama, startte sinds de dood van haar zoontje een vzw op om mensen te informeren over orgaandonatie en -transplantatie. “Want niemand zegt: ‘Het is goed zo, laat me maar doodgaan’.”

“Bas had een gedilateerde cardiomyopathie, een hartspier die uitzet”, begint Ann haar verhaal. “Vergelijk het met een ballon: als je die opblaast en dan enkele weken laat liggen, wordt ...