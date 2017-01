Hoe maak je keukenkastjes kraaknet?

Keukenkasten proper krijgen is vaak een hele klus, maar Liesbeth van het Poetsbureau weet raad.

In een keuken wordt gekookt en de dampen die daarbij vrijkomen, maken de buitenkant van de kastjes vettig. Maak ze wekelijks schoon met een sopje van lauwwarm water en een scheutje azijn, een handvol sodakorrels die je oplost in water of wat milde allesreiniger. Veeg de kastjes af met een zeemdoek en wrijf ze daarna eventueel droog met een schone, droge (microvezel)doek om strepen te voorkomen.

Hardnekkig vet krijg je weg door het in te wrijven metafwasmiddel. Daarna neem je het kastje nog een keer af met water. Knoppen en handvatten kan je schoonmaken met een doek gedrenkt in spiritus.

Lijken er heel lichte krasjes te staan op de deuren van je gelakte keukenkasten? Doe wat wasbenzine op een zachte doek en wrijf er de deuren mee in.

Bij een eiken keuken zitten soms vetvlekken rond de handgrepen die vooral zichtbaar zijn bij een bepaalde lichtinval. Probeer ze schoon te maken met de wonderspons van Mister Proper (of met Wondersteen).

