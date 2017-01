Zes verwaarloosde paarden in beslag genomen

Heusden-Zolder / Opglabbeek / Tongeren - Het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder heeft woensdag en donderdag in totaal zes verwaarloosde paarden opgevangen. De dieren werden opgehaald in Tongeren en Opglabbeek.

Woensdag trof een inspecteur van de Vlaamse overheidsdienst Dierenwelzijn in Tongeren twee paarden aan die in een erbarmelijke huisvestiging leefden. Zij werden overgebracht naar het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum, een van de twee erkende paardenasielen in Vlaanderen.

Foto: Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum

Donderdag werden de mensen van opvangcentrum naar Opglabbeek geroepen. Daar werden drie volwassen paarden en een veulen uit een kale weide gehaald. De dieren waren zwaar verwaarloosd: ze hadden geen schuilstal, er was geen drinkwater en ook geen voeding beschikbaar. “De dieren zijn mager, ze zitten onder de luizen en de hoeven zijn extreem onverzorgd. De eigenaar, naar verluidt een paardenhandelaar, was tijdens de inbeslagname niet aanwezig en hij gaat later verhoord worden. Intussen verblijven de vier in beslag genomen paarden samen bij talrijke lotgenoten in het Opvangcentrum”, vertelt Rudi Oyen van het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum.

Oyen verwacht de komende dagen en weken nog meer verwaarloosde paarden te moeten opvangen.