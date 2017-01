VS plaatst zoon van Osama bin Laden op zwarte lijst

Hamza bin Laden, de zoon van de voormalige Al Qaida-leider Osama bin Laden, staat sinds vandaag op de terroristische zwarte lijst van de VS. Hamza wordt genoemd als de toekomstige leider van Al Qaida.

De VS wil voorkomen dat Hamza bin Laden (financiële) steun krijgt voor terroristische activiteiten uit de Verenigde Staten. Door de zoon van Osama bin Laden op hun terroristische zwarte lijst te zetten, worden alle bezittingen geblokkeerd waarin Hamza’s belangen vermengd zijn en die onder de wetgeving van de Verenigde Staten vallen. Ook mogen burgers van de VS hierdoor geen enkele vorm van handel voeren met bin Laden.

Hamza bin Laden, die nu ongeveer 27 moet zijn, is al actief bij Al Qaida sinds de dood van Osama bin Laden in 2011. Op 14 augustus 2015 werd hij officieel voorgesteld als lid van de terroristische groepering door leider Ayman al-Zawahiri. In het audiobericht van al-Zawahiri riep bin Laden op tot terroristische aanslagen in Westerse hoofdsteden.

Afgelopen zomer dreigde Hamza bovendien in een videoboodschap dat hij wraak zou nemen voor de moord op zijn vader. Hij waarschuwde Amerikanen dat ze het doelwit zouden worden in de VS en het buitenland.