Transfer Ndidi officieel afgerond: “Mijn eerste indruk was ‘wow’”

De transfer van Wilfred Ndidi van KRC Genk naar het Engelse Leicester City is officieel afgerond. De Nigeriaanse middenvelder kreeg zijn werkvergunning van de Britse autoriteiten en trainde donderdag al een eerste keer mee met zijn nieuwe ploegmaats. De kans is groot dat Ndidi zaterdag zijn debuut maakt voor The Foxes. Leicester neemt het dan in de derde ronde van de FA Cup op tegen Everton.

“Mijn eerste indruk was ‘wow’”, vertelt Ndidi op het officiële tv-kanaal van de Engelse landskampioen. “Ik denk dat ik hier enorm veel kan bijleren. De training verliep goed en de intensiteit was bijzonder hoog. Ik wil me nu vooral aanpassen aan de Premier League. Ik wil hier heel veel bereiken.”

Ook manager Claudio Ranieri is blij met zijn nieuwe aanwinst. “We zijn heel blij om Wilfred hier te hebben”, luidt het. “Hij is een indrukwekkende speler met een grote toekomst. We hebben hem lang gevolgd en hopen dat onze fans snel onder de indruk van hem zullen zijn.”

Of Ndidi zaterdag al debuteert op het veld van Everton wilde Ranieri nog niet kwijt. “Hij heeft vandaag goed getraind, maar het was nog maar zijn eerste training. We willen hem morgen nog in actie zien alvorens we beslissen of hij al dan niet speelt tegen Everton.”

Ndidi tekende in het King Power Stadium een contract tot 2022. Hij zal spelen met het nummer 25. Met de transfer is zo’n 17,7 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 22 miljoen euro.