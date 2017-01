Hinder verwacht voor weg- en spoorverkeer door plaatsing van brugliggers op E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht op zaterdag 21 januari zware hinder voor zowel het wegverkeer tussen Antwerpen en Hasselt als het spoorverkeer tussen Lier en Herentals, telkens in beide richtingen. De snelweg zal vanaf 2 uur ‘s ochtends 24 uur lang volledig afgesloten worden in Grobbendonk om brugliggers van een nieuwe snelwegbrug over een spoorlijn aan te voeren en te plaatsen. Het treinverkeer zal er onderbroken zijn van zaterdag 1.30 uur tot zondag 18 uur.

Het afsluiten van de E313 zal volgens AWV allicht voor lange wachttijden zorgen op de omleiding via de E34 en de calamiteitenroutes. AWV vraagt daarom om niet-noodzakelijke verplaatsingen via die route uit te stellen. Het volledig afsluiten van de E313 tussen de complexen Herentals-West (20) en Herentals-Oost (22) is nodig omdat er onder meer een telescoopkraan opgesteld wordt op de brug en de bovenleiding van de onderliggende sporen moet worden neergelegd.

Het vernieuwen van de snelwegbrug over de spoorlijn Lier-Herentals is al sinds maart 2016 aan de gang. De noordelijke helft van de brug wordt volledig afgebroken en vervolgens heropgebouwd. Het verkeer moet al sinds het begin van de werken ter hoogte van de werf in beide richtingen over de zuidelijke brughelft rijden. De bouw van de nieuwe landhoofden en brugpijler is intussen klaar, zodat er nu nieuwe brugliggers van 55 meter lang kunnen worden geplaatst. Die vormen de overspanning tussen de twee landhoofden en dragen het toekomstige wegdek. Het transport van de brugliggers zal onder politiebegeleiding gebeuren via een doorsteek in de snelwegberm ter hoogte van de Industrieweg, vlak na de oprit Herentals-West richting Antwerpen.

De oprit Herentals-Industrie (21) richting Hasselt zal overigens wel gewoon open blijven die zaterdag.