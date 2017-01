Is dit het bewijs dat winkels knoeien met de prijzen tijdens de solden?

Het gerucht doet al langer de ronde: winkeliers zouden hun prijzen net voor de solden wat verhogen. Tijdens de solden kunnen ze dan grote kortingen geven waardoor de klant denkt dat hij veel minder moet betalen, terwijl de prijs gewoon overeenkomt met de prijs van voor de solden. Een man uit Wallonië zegt nu het bewijs te hebben dat het in de praktijk ook echt gebeurt.

In november trok Olivier Murru naar Krëfel op zoek naar een nieuwe koelkast. Hij vond er de frigo van zijn dromen voor 999 euro. Hij nam een foto van het etiket op de frigo om thuis nog wat opzoekwerk te verrichten en zijn vrouw te overtuigen. Het koppel besloot om nog twee maanden te wachten en de frigo te kopen tijdens de solden.

Afgelopen maandag trok de vrouw van Olivier opnieuw naar Krëfel in Bergen. “Toen ze terug thuis kwam, toonde ze me een foto van dezelfde frigo. Er was een korting van 400 euro. Op het etiket stond dat de basisprijs 1399 euro was en de prijs in de solden... 999 euro! De prijs van november is dus dezelfde als de prijs in de solden. Zo staat het ook in hun folder trouwens”, vertelt Olivier aan La Meuse.

Verlaging prijs door concurrent

Bij Krëfel geven ze toe dat de prijs inderdaad is veranderd, maar ze zeggen ook een logische reden te hebben. “De prijs van 999 euro in november was het gevolg van ons beleid om de laagste prijs in België aan te bieden”, zegt Henri Zevart, de commercieel directeur van Krëfel. “Tijdens de week van 15 tot 21 november hebben we tijdelijk onze prijzen verlaagd als gevolg van een promotie van een concurrent. Na die week, is de prijs weer gestegen naar 1399 euro. De catalogusprijs van de koelkast is 1399 euro. 999 euro is de beste prijs die je bij ons zal vinden”, aldus Zevart.

Misleiding

Olivier reageert sceptisch op de uitleg van de winkel. “Waarom geven ze dat dan niet duidelijk aan in hun communicatie? Ik heb in november nog gepraat met het winkelpersoneel en niemand heeft me iets gezegd. Eerlijk, ik zou graag weten op welke concurrent ze hun prijzen hebben afgestemd.”

De Waal is ondertussen naar de FOD Economie gestapt want hij vindt dat het gaat om valse reclame. “Ze misleiden de consument”, zegt hij.