Ongezien: basketclub Luik leent parketvloer Giants voor match tegen Oostende

Liège Basket zit voor de wedstrijd van vrijdagavond tegen koploper Telenet Oostende met de handen in het haar. Door een lek in de Luikse Country Hall is de parketvloer volledig kapot. De Antwerp Giants schieten echter te hulp en lenen zowaar hun demonteerbare parketvloer uit aan de Luikenaars, opdat de wedstrijd toch zal kunnen doorgaan.