Drie originele recepten voor Driekoningen

Een taart met een boon en kinderen die uitgedost als koningen aan de deur om snoep komen vragen. Dat is Driekoningen in een notendop. Wie dagen als deze maar al te graag in ere houdt, kan aan de slag met deze drie recepten, die dan wel geïnspireerd zijn op de traditionele frangipanetaart, maar toch net iets origineler iets de hoek komen.

Driekoningenbrood met amandeltoets

Recept van smulweb.nl

Benodigdheden:

500 gram bloem 1

theelepel zout

50 gram suiker

1 geraspte citroenschil

1,5 deciliter melk

40 gram gist

125 gram boter

2 eierdooiers

75 gram amandelspijs

1 gepelde amandel

bloem

boter

poedersuiker

Bereidingswijze:

Meng de bloem, het zoet, de suiker en de geraspte citroenschil. Verwarm de melk lauwwarm en los er de gist op. Smelt de boter in een pannetje en laat afkoelen. Maak een kuiltje in de bloem en doe hier de gistoplossing, de gesmolten boter en de eierdooiers in. Kneed alles tot een mooi soepel deeg. Bedek het deeg met een vochtige doek en laat het één uur onaangeroerd op een warm plekje rijzen. Kneed dan de amandelspijs door het deeg, druk de amandel erin en maak van het deeg een bol. Beboter een bakplaat, leg de deegbol erop en strooi er wat bloem over. Laat de bol, afgedekt met een vochtige doek, nog eens 45 minuten op een warm plekje rijzen. Bak daarna het brood iets onder het midden in een voorverwarmde oven goudbruin en gaar. Smelt intussen wat boter in een pannetje en laat afkoelen. Laat het brood op een rooster uitdampen en bestrijk de bovenkant met de gesmolten, afgekoelde boter.

Driekoningenkroontjes op een stokje

Recept van cubesetpetitspois.fr

Benodigdheden (voor vier tot vijf kroontjes):

bladerdeeg

1 appel

4 soeplepels amandelpoeder

1 ei

4 of 5 houten stokjes

Bereidingswijze:

Schil de appel, verwijder het klokhuis en snij de appel in kleine gelijkmatige stukjes. Stoof deze gedurende vijf minuutjes in een kookpot tot appelmoes. Neem het bladerdeeg en snij er telkens twee gelijke kroontjes uit. Is de appelmoes klaar, leg dan telkens één eetlepel appelmoes op één vel bladerdeeg en sprenkel er een eetlepel amandelpoeder overheen. Leg er nu het tweede vel bladerdeeg over, met het houten stojje ertussenin en duw voorzichtig de randjes op elkaar zodat de twee vellen aan elkaar blijven kleven. Borstel er wat eigeel overheen en bak de kroontjes gedurende tien minuten in de oven.

Driekoningencupcakes

Recept van sweetcarolineblogspot.be

Benodigdheden:

2 vellen bladerdeeg

190 g suiker

150 g boter (op kamertemperatuur)

125 g bloem

125 g amandelpoeder

4 eieren

amandelessence

Bereidingswijze:

Verwarm de overn voor op 175°. Leg de vellen bladerdeeg open en steek twee soorten rondjes uit. Steek daarnaast ook nog eens twaalf sterren of kroontjes uit het bladerdeeg. Ze moeten passen op de grootste bladerdeeg cirkels. Leg ze op de grote cirkels. Leg de cupcakevormpjes in een cupcaketray en leg een kleine cirkel op de bodems. Meng de boter met de suiker. Klop de drie eieren er één voor één door. Zeef de bloem en schep deze onder het deeg. Voeg vervolgens het amandelpoeder en enkele druppels amandelessence toe. Vul de vormpjes met het deeg. Verstop een boon of andere 'verrassing' in één van de cupcakes. Leg tenslotte de bovenste cirkels met ster of kroon op het deeg. Smeer het bladerdeeg in met ei en bak de cupcakes ongeveer dertig minuten in de voorverwarmde oven.