Twee jaar na de aanslag: Frankrijk herdenkt slachtoffers Charlie Hebdo

Bijna twee jaar na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en een supermarkt in Parijs hebben de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux en de Parijse burgemeester Anne Hidalgo de zeventien slachtoffers herdacht. Ze legden bloemstukken neer voor het gebouw waar de redactie gevestigd was in het elfde arrondissement en op twee andere plaatsen waar destijds een aanslag werd gepleegd. Ook nabestaanden van slachtoffers namen deel aan de korte en sobere ceremonie.

Islamisten Chérif en Said Kouachi drongen op 7 januari 2015 de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo binnen. Twaalf personen lieten die dag het leven. Terwijl de twee daders op de vlucht waren, schoot een derde terrorist een politieagente dood op straat en vier personen in een joodse supermarkt.

De redactie van Charlie Hebdo verhuisde na de aanslag naar een geheime plek en werkt nu in een strenge beveiligde ruimte. De aanslag op Charlie Hebdo en op de supermarkt luidden een reeks aanslagen in Frankrijk in, waarbij meer dan tweehonderd onschuldige personen het leven lieten.