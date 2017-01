Wie moet schade door een glad wegdek betalen?

U hebt het misschien wel gemerkt vanochtend: de wegen lagen er in Limburg gevaarlijk glad bij. Dat veroorzaakte verschillende ongevallen. De vraag is natuurlijk wie moet betalen voor de geleden schade. De juristen van overtredingen.be leggen het uit.

Omniumverzekering?

Als u een omniumverzekering hebt, dan is het simpel: de verzekeraar zal doorgaans de schade aan uw auto betalen. Het zou kunnen dat u een klein stuk van de schade wel zelf moet betalen. Dat heet dan de franchise of vrijstelling.

Geen omniumverzekering?

Hebt u geen omniumverzekering, dan moet u zelf aan de slag om in eerste instantie uit te zoeken wie aansprakelijk is. Volgens de Wegcode moet de snelheid altijd worden aangepast aan de omstandigheden. U bent in de eerste plaats dus zelf verantwoordelijk dat uw auto mooi op de weg blijft en niet begint te slippen.

Staat u stil en wordt u aangereden door een andere auto, dan moet de andere bestuurder, of diens verzekeraar, uiteraard de schade vergoeden.

Vergoeding door overheid?

Niet alleen uw verzekeraar, maar mogelijk ook de overheid kan een deel van uw schade vergoeden. De overheid is immers verplicht om de wegen veilig te houden. Maar aantonen dat de geleden schade veroorzaakt werd door een fout van de overheid, zoals bij wet verplicht is, is moeilijk.

Ten eerste moet u weten welke overheid verantwoordelijkheid draagt. De gemeente is verantwoordelijk voor de gemeentewegen, het Vlaams Gewest staat in voor de gewestwegen. Dat zijn de snelwegen én alle wegen die worden aangeduid met een letter.

Wie een schadevergoeding wil krijgen van de overheid, moet dus zelf drie dingen bewijzen: de schade, een fout van de overheid én een oorzakelijk verband tussen beiden.

Schade

De schade is meestal gemakkelijk te bewijzen, want schade aan de auto (of lichamelijke schade) valt makkelijk vast te stellen. Zorg voor een offerte of herstellingsfactuur, zodat het bedrag van de schade niet kan worden betwist. U hoeft uw auto trouwens niet te laten herstellen om recht te hebben op een schadevergoeding. Als u met de bluts in uw auto wil blijven rijden, mag u gerust het geld in eigen zak steken.

Fout

Naast de schade, moet er ook bewezen worden dat de wegbeheerder opzettelijk in de fout ging of onzorgvuldig was. Dit is veel moeilijker aan te tonen, al helpt de wet wel een beetje. De ‘bewaarder’ van de weg, de gemeente of het Gewest dus, zijn verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Het is de rechter die beslist of een gladde weg echt gebrekkig is. Dat verschilt dus van geval tot geval.

Voor gemeentewegen liggen de zaken wel wat gemakkelijker. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid op haar grondgebied. Kan u aantonen dat een bepaalde gemeenteweg onveilig was, dan gaat de rechtbank ervan uit dat de gemeente op de hoogte was van de situatie. Dat hoeft u dus nooit zelf te bewijzen.

Verband?

Een eigen verklaring als bewijs dat de geleden schade een gevolg is van de fout van de overheid, is niet voldoende. Onafhankelijke getuigen of vaststellingen door de politie zorgen voor tegensprekelijk bewijs, en dat is nodig voor een vergoeding.

Het is dus belangrijk dat u op de plaats van het ongeval blijft wachten tot de politie ter plaatse komt. Vaststelling van de politie zijn praktisch onweerlegbaar, maar vaststellingen op een andere plaats of tijdstip dan het schadegeval zijn volkomen nutteloos. Bel dus de politie en wacht geduldig tot ze ter plaatse komen.

Vergoeding ontvangen?

Als u het nodige bewijs hebt verzameld, neemt u best contact op met de verantwoordelijke wegbeheerder. Krijgt u daar niet de juiste reactie, dan kan u naar de rechter stappen.