Tot 11 centimeter sneeuw in ons land: verschillende langlaufpistes geopend

Op het Signal de Botrange zijn donderdag de langlaufpistes open. Dat zegt het Toeristisch Agentschap Oost-België op zijn website.

De voorbije uren heeft zich een aardig sneeuwtapijt gevormd op verschillende hoogtes in de Oostkantons. Op het Signal de Botrange ligt de sneeuw 11 centimeter dik. De langlaufpistes van 5, 6 en 7 kilometer zijn er open, ook al zijn ze nog niet getraceerd. Ook het wintersportcentrum van Val de Wanne is open.

Nog meer sneeuw?

Komend weekend is er bovendien, zeker in het zuiden van het land, nog meer kans op sneeuw. Vrijdag krijgen we eerst nog opklaringen maar vanuit het westen verschijnen er meer en meer wolken. Tot de avond blijft het overwegend door, maar met temperaturen die over het hele land flirten met het vriespunt, is er in de loop van de avond kans op sneeuw en later aanvriezende regen of motregen. Noodweer Benelux waarschuwt daarom voor gladde wegen in de loop van de nacht. Het land zal een aantal stevige ijsdagen mogen verwachten.