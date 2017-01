30 procent meer klachten door duurdere energiefactuur

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft vorig jaar 5.526 klachten ontvangen. Dat is een derde meer dan het jaar voordien. Volgens de ombudsman ligt de forse stijging van de elektriciteitsfactuur aan de basis van de toename.

In 2016 werden heel wat maatregelen ingevoerd die de elektriciteitsfactuur een pak duurder maakte. De BTW werd verhoogd van 6 naar 21 procent, de gratis stroom werd afgeschaft en de veelbesproken Turteltaks werd ingevoerd.

De factuur zal ook dit jaar nog duurder worden. Door de indexering zal een gemiddeld gezin geen 100 maar 103 euro moeten betalen voor de Turteltaks. Die belasting werd geïntroduceerd om de schulden van de groenestroomcertificaten weg te werken. Volgens Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) zal de factuur voor een gemiddeld gezin dit jaar nog met 50 euro stijgen.

Volgens ombudsman Eric Houtman zorgt die prijsstijging ervoor dat er heel wat meer klachten zijn dit jaar. Toch zijn ook de steeds terugkerende klachten gebleven. Meterproblemen, facturatieproblemen, de transparantie van de aangeboden prijzen, betalingsproblemen en verkoops- en marktpraktijken van energieleveranciers zorgen ook vaak voor geschillen.

“Vooral die stijging van klachten rond de verkoops- en marktpraktijken van energieleveranciers baart ons toch wel zorgen en heeft waarschijnlijk te maken met de verhoogde concurrentie op de energiemarkt, waardoor energieleveranciers steeds actiever en soms agressiever naar klanten toegaan”, zegt Houtman aan VRT.

Goedkoopste tarief

De ombudsman heeft daarom enkele aanbevelingen geformuleerd. Zo moeten energieleveranciers hun klanten meer wijzen op hun goedkoopste energietarieven. In het bestaande consumentenakkoord staat al dat dat minstens één keer per jaar moet gebeuren, maar volgens de ombudsdienst gebeurt het vandaag nog veel te onduidelijk. “Sommige leveranciers houden hun eigen lezing van het consumentenakkoord er op na, waardoor klanten uiteindelijk toch in een duurder tarief terecht komen”, aldus Houtman.

Daarom adviseert de ombudsdienst om leveranciers die aanbeveling over het laagste tarief in een afzonderlijk schrijven naar hun klanten te sturen. “Nu staat het vaak gewoon in de factuur, ergens op pagina zeven”, zegt Houtman.

“Begrijpen wie begrijpen kan”

Sp.a-parlementslid Rob Beenders stelt zich vragen bij de hogere elektriciteitsfactuur. “Hoeveel signalen heeft de regering nog nodig om elektriciteit terug betaalbaar en transparant te maken”, vraagt hij zich af. “Gezinnen en kmo’s die in 2016 hebben ingezet op minder stroomverbruik krijgen in 2017 een mooie beloning: een hogere stroomfactuur. Begrijpen wie begrijpen kan. Logisch dat mensen vragen hebben en contact opnemen met de ombudsman omdat ze niet begrijpen dat ze door minder verbruik een hogere factuur krijgen”, vindt Beenders.