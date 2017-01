Rudi Cossey: “Ik kreeg een schop onder mijn kont”

Zijn ontslag ligt T2 Rudi Cossey zwaar op de maag. “Patrick Janssens heeft me telefonisch ingelicht dat de samenwerking stopt. Eerlijk gezegd, ik had het vroeger verwacht. Nu niet meer. Ik had dinsdag nog een gesprek met de nieuwe trainer. Dat verliep volgens mij positief. Al eindigde het wel vreemd.”

“Precies alsof Stuivenberg twijfelde. Met dat gevoel van twijfel ben ik ook vertrokken. Maar als ik dan zie wat er allemaal is gebeurd, ben ik diep ontgoocheld. De komst van Jos Daerden was op voorhand al een uitgemaakte zaak. Mijn gesprek met Stuivenberg was blijkbaar enkel een beleefdheidsgesprek. Ik kan begrijpen dat een nieuwe trainer andere mensen rond zich wil. Maar met Daerden heeft hij ook nog nooit samengewerkt.”

Langetermijnvisie

“Ik heb de indruk dat het bij Genk aan een langetermijnvisie ontbreekt. Ik ben een half jaar geleden binnengehaald in een langetermijnproject en nu eindigt het al. Ik zie dit als een schop onder mijn kont. Het is duidelijk dat iedereen die een verleden heeft met Peter Maes, eruit moest.”

Keeperstrainer Erwin Lemmens was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.