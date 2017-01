Ouders bestuurster (20) bellen met familie slachtoffer (91) na vluchtmisdrijf

Peer / Bree - De ouder van de jonge vrouw uit Peer die maandagnamiddag rusthuisbewoonster Mia Vermeulen doodreed, hebben dinsdagavond contact opgenomen met de familie van het slachtoffer. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

“De vader vertelde me dat hun verzekeraar hen dat had aangeraden”, vertelt Sabine, de jongste dochter van Mia. “Ik heb hem eerlijk verteld dat ik echt niet kan begrijpen waarom ze nog met het smoesje van die ree op de proppen is gekomen. Vertel toch gewoon de waarheid.” Om de schade aan haar auto te verklaren, had het 20-jarig meisje aan haar ouders in eerste instantie verteld dat ze een ree had aangereden.

De vader wilde de telefoon nog doorgeven aan zijn dochter, zodat ze zich ook zelf kon excuseren. Voor Sabine kwam dat echter te vroeg. “Ik heb dat afgeblokt. Het ligt te moeilijk.”