Dronken automobilist slachtoffer van eigen diefstalmelding

Sint-Truiden - Een dronken man speelde maandag zijn auto kwijt nadat hij deze eerst als gestolen opgegeven had. Hij bleek zelf namelijk de dief in kwestie, van zijn eigen auto.

De man deed op 2 januari bij de politie aangifte omdat zijn auto gestolen werd. Deze stond geparkeerd op de Grote Markt in Sint-Truiden, maar bleek plotseling verdwenen. De politie plaatste daarop de nummerplaat van het voertuig in het slimme ANPR-camerasysteem en ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Daarbij troffen ze het als gestolen opgegeven voertuig aan.

De eigenaar, duidelijk dronken, wist blijkbaar niet meer waar hij zijn auto exact geparkeerd had. De agenten vonden het allesbehalve verstandig om de man achter zijn stuur te zetten en belden in de plaats daarvan een taxi die de dronkaard kwam ophalen.

Niet veel later kreeg de politie echter een melding van de taxidienst dat hun chauffeur de man terug aan zijn wagen had moeten afzetten. Hij kroop alsnog achter zijn stuur en reed weg, maar ver raakte hij niet. Het kenteken stond nog steeds in het computersysteem en een ANPR-camera registreerde de wagen. Een politieploeg in de buurt onderschepte het voertuig en voerde de nodige controles uit. De bestuurder, onder invloed van alcohol, mocht zijn rijbewijs onmiddellijk voor twee weken inleveren.