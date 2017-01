K3 eind dit jaar weer in de bioscoop

K3 zal eind dit jaar opnieuw in de bioscoop te zien zijn. Daarmee treden Hanne, ­Marthe en Klaasje in de voetsporen van hun voorgangsters.

In een ­radio-interview gaf Marthe enkele weken geleden al aan dat ze er vooral naar uitkeek om te mogen acteren. Die wens lijkt al heel snel in vervulling te gaan, want eind december staat een nog ‘untitled Studio 100 production’ op de lijst van nieuwe Vlaamse bioscoop­releases.

De opnames zullen vermoedelijk pas in mei of juni plaatsvinden, want eerst is er nog de nieuwe K3-show die op 28 januari in première gaat in ­Flanders Expo in Gent.

Dat Studio 100 ook met een nieuwe K3-film aardig zal scoren, staat nu al vast. De vorige vijf K3-films lokten in totaal ruim 2,5 miljoen bezoekers in de Benelux. In ‘K3 en het ­Magische Medaillon’, ‘K3 en het IJsprinsesje’ en ‘K3 en de ­Kattenprins’ zagen we Karen, Kristel en Kathleen aan het werk. Kathleens opvolgster Josje Huisman maakte haar acteerdebuut in ‘K3 Bengeltjes’ en was in 2014 ook nog te zien in ‘K3 Dierenhotel’. Na films rond de succesvolle Studio 100-series ‘Mega Mindy’ en ‘Ghost Rockers’ is de tijd rijp voor een zesde K3-film. Zoals in de vorige K3-films zullen ook weer enkele BV’s en BN’ers een gastrol krijgen, maar daarover is nog niets ­bekend.