Aantal Limburgers dat de belbus neemt gehalveerd

Sinds de invoering van het nieuwe reserveringssysteem voor de belbus in juni 2016 is het aantal reizigers in Limburg bijna gehalveerd, van 33.946 tot 19.267 per maand. Bovendien komt 65 % van de klachten over de belbus uit deze provincie. Dit stellen Peter Vanvelthoven en Els Robeyns (sp.a).