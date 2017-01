Nederlandse man overleden na ongeval met vuurwerk tijdens oudejaarsnacht

In Nederland is een 54-jarige man uit Meppel, in de noordoostelijke provincie Drenthe, overleden nadat hij tijdens de nacht van oud naar nieuw zwaargewond raakte door vuurwerk. Dat meldt de lokale televisiezender RTV Drenthe en het nieuws wordt bevestigd door de politie.

Het slachtoffer werd met een zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht nadat vuurwerk dat hij zelf had aangestoken in de buurt van zijn gezicht ontplofte. Hij overleed woensdag aan zijn verwondingen.

Persagentschap ANP meldde deze week nog dat in Nederland dit jaar 473 mensen verzorgd werden met verwondingen door vuurwerk. Volgens de krant NRC is het geleden van 2013 dat er iemand in Nederland om het leven kwam door het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.