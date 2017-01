Lommelaar verrast door plotse ontmoeting met filmster

Lommel - Lommelaar Steffen Brans beleefde in Venetië dinsdag de verrassing van zijn leven toen hij in een zijstraat van het San Marcoplein plots oog in oog stond met filmster Nicolas Cage (52). Intussen is Steffen alweer druk aan de slag in zijn bedrijf Appwise in Hasselt. “Eerlijk? Mijn vriendin Charlotte had hem herkend maar ze durfde er niet op af te stappen. Dat deed ik dus wel.

De Hollywoodacteur was met zijn butler op zoek naar een bankterminal in die buurt. Eigenlijk herkende niemand anders de Amerikaans acteur. Dat veranderde toen ik hem vroeg of we een selfie konden maken. Toen kregen ook anderen in de gaten wie hij was. Cage en zijn butler waren meteen de pijp uit. Einde gesprek.”

“Vooraf hadden we een korte babbel, echt een vriendelijke man. Hij was net als wij in Venetië om er de eindejaarsperiode door te brengen. Hij was zelfs geïnteresseerd in wat ik beroepshalve deed en ik heb hem kort iets over ons bedrijf Appwise verteld. Maar of hij dat helemaal begrepen heeft, daar durf ik aan te twijfelen. Ook over Venetië hebben we het kort gehad, welke indruk die stad op ons beiden heeft gelaten. En ook daar toonde hij zich een heel tevreden iemand, zonder sterallures of kapsones, integendeel. De foto heb ik met mijn IPhone gemaakt, heel snel. Of ik ook zijn mobiele nummer kreeg en of we nog contact zullen hebben. In mijn wilde dromen wellicht wel maar ik vrees dat hij met 2 minuten na onze ontmoeting alweer lang vergeten was. Daarvoor ging het allemaal te snel. Al blijf ik verbaasd dat Charlotte hem eigenlijk als enige in die toch redelijk drukke omgeving herkende. Een acteur met een Academy Award op de schouw kom je immers niet elke dag zomaar op straat tegen. Dit was voor mij alleszins een super start van 2017. En voor ons startersbedrijf hebben we er alvast een beroemde fan bij.”