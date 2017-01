“Aantal belbusreizigers in Limburg bijna gehalveerd”

Hasselt -

Sinds de invoering van het nieuwe reservatiesysteem voor de belbus in juni 2016 is het aantal reizigers van belbussen in Limburg bijna gehalveerd tot goed 19.000 per maand. Bovendien komt 65 procent van alle klachten over de belbus uit onze provincie. Dat zeggen de sp.a-parlementsleden Peter Vanvelthoven en Els Robeyns op basis van officiële cijfers. Om de klachten te bundelen hebben ze zopas een Facebookgroep opgericht. “De daling is logisch, net omdat we erin geslaagd zijn om veel meer mensen opnieuw naar het reguliere aanbod te leiden”, reageert Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA).