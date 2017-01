“Ondernemen is weer sexy”

Hasselt -

Er zijn in deze eeuw nog nooit zoveel Limburgers met een eigen zaak begonnen dan in het voorbije jaar. Dat blijkt uit cijfers van Voka Limburg. Het voorbije jaar gingen 5.908 Limburgers van start met een eigen zaak. “Verschillende van die bedrijven hebben het potentieel om door te groeien en dat is nodig voor de toekomst voor Limburg”, aldus gedelegeerd bestuurder Johann Leten.