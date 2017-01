VIDEO. 'De Prachtigste Limburger' Guy haalde alles uit de kast om vrouw eventjes kanker te doen vergeten

As - Toen er eind oktober 2015 borstkanker werd vastgesteld bij Inge Dries, echtgenote van Guy Olaerts, stortte de wereld van dit Asserse koppel helemaal in. Er volgde een periode van grote onzekerheid, maar al snel besloot Guy om het monster op zijn manier te helpen bedwingen. Omdat Inge net vijftig ging worden in januari 2016, besliste Guy om Inge elke week te verrassen, 50 weken aan een stuk.

“Soms waren het maar kleine dingen, maar zo had Inge tijdens deze zware beproeving telkens toch iets leuks om naar uit te kijken. Ik wilde elke week voor een lichtpuntje zorgen, een positieve twist geven aan ons verhaal van vallen en opstaan.”

Het kostte enige overtuigingskracht opdat Guy en Inge hun verhaal wilden doen. “Ik heb er lang over nagedacht, want eigenlijk kom ik hier niet graag mee in de krant”, zegt Guy. “Het mag zeker geen artikel zijn dat verduidelijkt welke 50 cadeaus ik allemaal gegeven heb. Daar gaat het hier niet om. Wel hoop ik dat we iemand misschien een beetje kunnen inspireren om een kleine positieve twist te geven aan de ellende waarin ze nu zitten. Dat moet niet door cadeaus te kopen, maar misschien kan dit ze op een of andere manier op ideeën brengen. Voor ons was het wekelijks weer een momentje om naar uit te kijken en om de ziekte even aan de kant te zetten.”

