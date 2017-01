Guy geeft echtgenote met borstkanker 50 cadeaus

As - Toen er eind oktober 2015 borstkanker werd vastgesteld bij Inge Dries, echtgenote van Guy Olaerts, stortte de wereld van dit Asserse koppel helemaal in. Er volgde een periode van grote onzekerheid, maar al snel besloot Guy om het monster op zijn manier te helpen bedwingen. Omdat Inge net vijftig ging worden in januari 2016, besliste Guy om Inge elke week te verrassen, 50 weken aan een stuk.

“Soms waren het maar kleine dingen, maar zo had Inge tijdens deze zware beproeving telkens toch iets leuks om naar uit te kijken. Ik wilde elke week voor een lichtpuntje zorgen, een positieve twist ...