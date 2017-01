Genkse in Utah: "Een hele maand lang was het hier 45 graden"

Genk -

Marie-José Musiek (63) uit Genk. Oftewel: Miki Bridgers-Musiek, sinds ze 43 jaar geleden Lee Bridgers (67) naar de Verenigde Staten volgde en met hem trouwde. “Amerikanen kunnen Marie-José niet uitspreken”, lacht ze. “Sinds ik mijn man heb ontmoet, is het Miki.” Door een toeval bleven Miki en Lee in 1996 in Moab plakken, een plaatsje met 5.000 inwoners in de Amerikaanse staat Utah. “De natuur is hier ongelooflijk. Er is geen plaats in de wereld die zo mooi is als Utah.” Niet verwonderlijk dat jaarlijks 2 miljoen toeristen afzakken naar Moab, waar Miki en Lee hun zaak Dreamride Cycling uitbaten.