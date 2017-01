Aalst wint heenmatch 1/16e finales CEV Cup volleybal

Brussel - Aalst heeft woensdag een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de CEV Cup volleybal voor mannenteams. Het ging met 0-3 winnen op bezoek bij het Israëlische Hapoel Yoav Kfar Saba, de setstanden waren 12-25, 18-25 en 24-26. De Oost-Vlamingen staan zo met één been in de achtste finales, de terugwedstrijd op Belgische bodem is voor 18 januari.

Donderdag komt er met Topvolley Antwerpen nog een tweede Belgische club in actie bij de laatste 32. De Sinjoren ontvangen in hun heenwedstrijd het Servische Rode Ster Belgrado, de return in Servië wordt op 18 januari gespeeld.